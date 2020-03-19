Пенза, , 11:41 — REGNUM По оперативной информации от пресс-службы правительства Пензенской области, под наблюдением врачей находятся 365 человек, включая прибывших из стран риска и контактных. Больным по коронавирусу официально признан только один пациент. С момента начала наблюдений обследовали 541 человека, провели 755 исследований.

В медучреждениях введены ограничительные мероприятия, на особом режиме работает «Скорая помощь». Маршрутизация пациентов с респираторными симптомами и подозрением на пневмонию изменена. Аналогичные меры действуют по всей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десять человек с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией госпитализированы в Пензе.

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