Самара, , 11:32 — REGNUM Около одного миллиона цветов будет высажено на улицах Самары в текущем году. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, рассаду готовят в теплицах МП «Спецремстройзеленхоз». В 2020 году площадь городских цветочных клумб составит порядка 35 тысяч квадратных метров. Радовать горожан будут бегонии, петунии, ипомеи и еще около 40 сортов растений.

Отмечаются, что сначала будут высажены тюльпаны, а затем горшечные растения, которые выращены в теплицах.

Чиновники планируют, что к Дню Победы будет высажено около пяти тысяч квадратных метров цветов.

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