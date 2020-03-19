Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чувашии к пошиву медицинских масок подключится региональное управление ФСИН. Об этом заявил начальник ведомства Александр Робота на встрече с врио главы республики Олегом Николаевым.

Система исполнения наказаний, где также есть швейные цеха, займётся пошивом медицинских масок. Робота констатировал, что «по поручению правительства России наша система привлечена к изготовлению медицинских масок»:

«Мы тоже участвуем в решении этой задачи».

Отметим, на подведомственных учреждениях УФСИН организовано швейное производство, цеха по металлообработке и деревообработке, также заключенные заняты на сельскохозяйственных работах. В системе УФСИН Чувашии в 2019 году произведено продукции и оказано услуг на 891 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев предложил использовать опыт мощности местных производителей для пошива медицинских масок. Он подчеркнул, что масок производится достаточное количество для потребителей России, а дефицит создается специально отдельными недобросовестными гражданами.

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