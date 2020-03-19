Ташкент, , 11:31 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 23 человек, сообщили 19 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что за сутки число инфицированных выросло на пять человек. Вирус обнаружили у трех человек, которые приходятся родственниками нулевого пациента в Узбекистане. Кроме того, вирусом заразились двое туристов из Турции и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта у женщины, которая прилетела из Франции. В этот же день власти республики приняли жесткие профилактические меры по борьбе с вирусом.

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