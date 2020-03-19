Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области пассажирский транспорт в связи у грозой распространения COVID-2019 дезинфицируют с помощью генераторов «холодного тумана». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве транспорта.

Весь подвижной состав перед выходом на маршрут обрабатывают изнутри, особое внимание уделяют поручням. Дезинфекция транспорта проводится как в областном центре, так и во всех муниципальных образованиях. Также усилен контроль за состоянием здоровья водителей.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область сохраняет эпидемиологическое благополучие. В настоящее время ни одного случая заболевания коронавируса на Дону не зарегистрировано. При этом в регионе введён режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-2019.

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