Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса доктор Дебора Биркс заявила, что миллениалам нужно оставаться здоровыми во время пандемии коронавируса из-за их умения «обходить острые углы и перескакивать с одного уровня на другой». Об этом 18 марта сообщило игровое издание Kotaku.

Доктор отметила, что в видеоиграх она обычно проходит один уровень за другим, строго следуя структуре проекта. Однако современная молодёжь умеет перескакивать с одного уровня на другой, используя различные уловки.

Биркс назвала миллениалов «поколением, которое подарило нам инновации». По её словам, очень важно, чтобы они следовали правилам защиты от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В интерфейс Vulkan от компании Khronos добавили трассировку лучей