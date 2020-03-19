Тула, , 11:27 — REGNUM Ограничения на проведение физкультурных, спортивных, а также культурных мероприятий в связи с коронавирусом вводятся в Тульской области с 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках новых мер санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся ограничения на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, и даже тренировки спортсменов рекомендовано проводить дистанционно.

Также в регионе вводится временный запрет на проведение экскурсий, спектаклей, музыкальных и цирковых представлений, кинопоказов и других массовых мероприятий. Ряд учреждения культуры готовы оказывать услуги дистанционно. Так, на сайте Новомосковского музыкального колледжа размещены выступления симфонического оркестра в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, Консерватории им. М.И. Глинки (Нижний Новгород). Тульская областная филармония разместит записи концертов и будет проводить трансляции репетиций. Вебинары и мастер-классы онлайн проведут региональный библиотечно-информационный центр и Объединение центров развития культуры. Тульский областной экзотариум подготовил онлайн-экскурсии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Тульской области действует режим повышенной готовности. На данный момент заболевших новым коронавирусома в регионе не выявлено.