Владикавказ, , 11:26 — REGNUM В Северной Осетии введен режимповышенной готовности для предотвращения завоза новой коронавирусной инфекции на территорию республики. Указ об этом подписал глава субъекта Вячеслав Битаров. С 19 марта на территории региона водится ряд строгих мер.

В первую очередь всех прибывших в республику из стран, где сложилась неблагополучная ситуация в связи с распространением коронавируса, обязали немедленно сообщить о своем прибытии по телефону горячей линии. В течение двух недель они будут находиться дома, за ними будет установлено медицинское наблюдение.

Для большегрузов и их водителей, прибывающих в Северную Осетию из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, поручено определить места временного размещения.

Запрет вводится на проведение всех культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий. Работодателей обязали следить за состоянием сотрудников, ежедневно измеряя им температуру.

Медицинские организации обязали подготовиться к оказанию специализированной помощи больным с респираторными симптомами. Руководство должно обеспечить своевременный отбор материала на тестирование по коронавирусу. При этом оперативный штаб с 19 марта и до особого указания будет работать в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности ранее объявлен в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Ставрополье.