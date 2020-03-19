Тбилиси, , 11:25 — REGNUM Впереди Грузию ожидают еще более сложные вызовы, и в этом процессе все особенно надеются на профессионализм врачей, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахарией на встрече с коллективом Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии.

По информации пресс-службы правительства Грузии, премьер посетит все клиники и центры, которые подключены к процессу лечения больных коронавирусом или подозреваемых на заражение им пациентов.

Гахария отметил, что врачам тбилисской инфекционной больницы приходится работать в нелегких условиях, так как прежние власти продали территорию частной компании, что крайне ограничило возможности остающейся в собственности государства клиники. Он пообещал сделать все для обеспечения инфекционной больнице нормальных условий для функционирования.

Особую благодарность премьер выразил руководителю центра инфекционных патологий Тенгизу Церцвадзе, назвав его деятельность гражданским героизмом. Также оценил он и работу всех врачей этого центра.

«Благодарю вас за тот гражданский героизм, который вы совершаете каждый день. Конечно, это ваша профессиональная заслуга, что ситуация у нас сравнительно нормальная. Понимаю, какие сложные вызовы нас ожидают впереди, и здесь я тоже надеюсь на вас. Все, что зависит от нас, мы сделаем максимально. Мы хорошо знаем ваши проблемы, начиная от здания, кончая другими темами, которые мы должны быстро решить. Сейчас главное — преодоление этого вируса, и меня интересует ваше профессиональное мнение, которое для нас очень важно, как можно справиться с вызовом так, чтобы нанести минимальный ущерб здоровью населения, экономике и стране в целом», — обратился к врачам и руководителю центра премьер.

Он выразил уверенность, что врачи центра своим профессионализмом достойно ответят на все вызванные коронавирусом вызовы, и еще раз выразил им благодарность.

Напомним, что по данным официального сайта по борьбе с коронавирусом, в Грузии выявлено уже 38 случаев коронавируса, один человек уже признан выздоровевшим. В карантине на данный момент находятся 1344 человека, а 216 пациентов помещены в стационары, где взяты под наблюдение врачей. В связи с распространением вируса Грузия прекратила авиасообщение с целым рядом стран и закрыла границы с соседями.