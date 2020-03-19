Киров, , 11:23 — REGNUM Ещё у одного жителя Кировской области тест-система подтвердила наличие коронавируса. Об этом сообщает региональный минздрав.

Молодой человек прилетел из Швейцарии, в Киров приехал на поезде в вагоне СВ. Мужчина госпитализирован в специальный бокс Инфекционной клинической больницы в Кирове. Анализы в настоящее время направлены для подтверждения в лабораторию.

ИА REGNUM напоминает, также ранее подтвержден коронавирус у жительницы Кирова. Предварительно тест-системы подтвердили наличие инфекции у её супруга и ещё четверых человек, один из которых 9-летний ребёнок. Все получают необходимое лечение, состояние больных медиками оценивается как удовлетворительное.