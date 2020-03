Тбилиси, , 11:23 — REGNUM 18 марта в 21:00 в Грузии прошла акция под названием «Аплодисменты благодарности». В рамках этой акции жители Тбилиси и других городов страны с балконов, открытых окон и с улицы аплодировали врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Апплодисменты в прямом эфире из разных городов Грузии транслировали грузинские телекомпании, журналисты которых поддержали акцию своими аплодисментами в студии телеканалов.

20 марта Грузия, точнее ее радиостанции, присоединятся к еще одной всемирной акции, которую инициировало Общественное радио Нидерландов, и в 11:45 часов выпустит в эфир песню You’ll Never Walk Alone группы Gerry and the Pacemakers. Желание поддержать эту акцию выразило Радио Грузии, которое призвало остальные грузинские радиостанции присоединиться к этой акции.

Напомним, что по данным официального сайта по борьбе с коронавирусом, в Грузии выявлено уже 38 случаев коронавируса, один человек уже признан выздоровевшим. В карантине на данный момент находятся 1344 человека, а 216 пациентов помещены в стационары, где взяты под наблюдение врачей. В связи с распространением вируса Грузия прекратила авиасообщение с целым рядом стран и закрыла границы с соседями.