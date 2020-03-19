Тбилиси, , 11:20 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили в качестве мер по профилактике распространения коронавируса COVID-19 не стала никого приглашать на свой день рождения, который был 18 марта. Об этом она рассказала в видеообращении, размещенном на ее странице в соцсети Facebook.

«Этим обращением я хочу дать вам пример, что сегодня у меня дома нет друзей и я не справляю день рождения», — сообщила Зурабишвили.

Она также призвала сограждан не справлять праздники, в том числе свадьбы и поминки, чтобы не создавать опасной ситуации для своих друзей. Президент Грузии добавила, что из-за пандемии коронавируса к ней не могут приехать дочь из США и сын из Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 18 марта запрещен въезд иностранцев в рамках мер по противодействию распространению COVID-19.

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