Москва, , 11:19 — REGNUM В Москве в ближайшее время не планируется ограничивать работу торговых объектов. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

По его словам, рынки продолжат работу в прежнем режиме. Информация о том, что данные объекты могут быть закрыты, не соответствует действительности.

То же самое касается и продовольственных магазинов с супермаркетами. Их также не планируется закрывать из-за угрозы распространения инфекции.

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