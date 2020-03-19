Тбилиси, , 11:14 — REGNUM На сегодняшний день за нарушение режима самоизоляции около 100 человек в Грузии принудительно переведены в зону карантина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Вопрос соблюдения гражданами Грузии введенных в условиях распространения коронавируса новых правил поведения обсуждался на состоявшейся 18 марта встрече премьер-министра Георгия Гахария с представителями силовых структур. Информацию о нарушении режима самоизоляции представил главе правительства министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Премьер-министр еще раз призвал граждан соблюдать правила самоизоляции и проявлять высокую гражданскую ответственность, чтобы не создавать угрозы своим близким и всему обществу.

Напомним, что по данным официального сайта по борье с коронавирусом, в Грузии выявлено уже 38 случаев коронавируса, один человек уже признан выздоровевшим. В карантине на данный момент находятся 1344 человека, а 216 пациентов помещены в стационары, где взяты под наблюдение врачей. В связи с распространением вируса Грузия прекратила авиасообщение с целым рядом стран и закрыла границы с соседями.

С 18 марта заседания созданного при премьер-министре межведомственного координационного совета проходят в отличном от прежнего формате. Встречи проводятся в течение дня по отдельности с представителями медицинского, экономического и правоохранительного блоков правительства.