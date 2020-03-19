Москва, , 11:14 — REGNUM Такой подход — удаленная работа из дома без контроля начальников за временем и активностью людей их расхолаживает, и производительность неизбежно упадет — достался нам из индустриального века, заявил корреспонденту ИА REGNUM проректор по академическим и образовательным вопросам Московской школы управления «Сколково» Евгений Каганер, комментируя меры борьбы с коронавирусом.

«Цифровой мир, работа в небольших стартапах или гигантских платформенных бизнесах, практика гибких команд принесли другую культуру взаимодействия людей для решения профессиональных задач. Это дало возможность сделать удаленный и гибкий сценарий работы эффективным и продуктивным.

При правильной организации и структурировании такой работы и коммуникаций компании преимущественно выигрывают от того, что сотрудники работают не по часам, а по задачам.

Однако сейчас наблюдается резкий вынужденный переход на «удаленку» людей с продвинутой цифровой культурой и тех, кто оказался не готов быстро и легко перейти в Zoom, Skype, Microsoft Teams и другие платформы. Наблюдаем столкновение индустриальных и цифровых культур и подходов.

С другой стороны, переход к гибкому формату работы из дома требует иных подходов к мотивации людей, организации процессов и коммуникации, подходов к принятию решений. Многие бизнесы, компании и структуры, очевидно, оказались к этому не готовы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре объяснили, что в случае нарушения режима домашнего карантина по коронавирусу COVID-19, человек помещается в инфекционный стационар.

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