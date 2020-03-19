Москва, , 11:09 — REGNUM В Москве зафиксирован первый случай смерти больного коронавирусом пациента. Информация об этом размещена в официальном телеграмм-канале оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.

Погибшей пациентке было 79 лет. Женщину госпитализировали 13 марта. Однако первые два дня она проходила лечение в частной клинике, после чего её перевели в инфекционную больницу №2. Там женщина находилась в изоляционном боксе — в связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию.

Смерть произошла по причине пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь. Круг общения потерпевшей установлен и за их состоянием наблюдают врачи. При этом тяжёлых симптомов заболевания ни у кого из них нет.

«Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию», — рассказала главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

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