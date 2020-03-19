Калуга, , 12:12 — REGNUM На территории Калужской области не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 19 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

По информации министерства здравоохранения региона, в Калуге лабораторно был подтвержден только один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у 56 летнего мужчины, вернувшегося из Италии. Пациент находится в областной инфекционной больнице. Состояние больного удовлетворительное, жалоб и симптомов заболевания нет.

Напомним, 17 марта на территории Калужской области введён режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В области открыты пять инфекционных отделений и один инфекционный стационар, в которых развернуто 216 коек, из которых 30 в Обнинске. Помимо этого имеются 26 реанимационных коек. Во всех лечебных учреждениях предусмотрены изоляторы для лечения больных тяжелыми формами гриппа и ОРВИ. При массовом поступлении инфекционных больных предусмотрена возможность дополнительного развертывания 170 коек. В медучреждениях области работают 168 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 11 врачей-пульмонологов, 13 врачей-эпидемиологов и 23 врача-инфекциониста.

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