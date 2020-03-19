Азовский район, Ростовская область, , 11:06 — REGNUM В Ростовской области сотрудники Азовского историко-археологического музея-заповедника обнаружили погребение, сделанное 2000 лет назад. Это первая могила античного воина, найденная в 2020 году, сообщили ИА REGNUM в музее.

«В районе кинотеатра «Октябрь» [в Азове] находится самый юго-восточный участок некрополя крепостного городища. Здесь их [погребений] исследовано уже более 50. Но в такой сохранности скелеты попадаются нечасто. Интересно, что в этом районе достаточно много погребений с оружием. У найденного, кроме предметов вооружения, ничего и нет. Но кинжал он взял с собой даже на тот свет», — отметил завотделом археологии Азовского историко-археологического музея-заповедника Андрей Масловский.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2019 года в Азове археологи обнаружили редчайшую находку — створку бронзового складня с изображением Николая Чудотворца. В январе 2020 года специалисты нашли углубление, которое может быть древнейшей границей старого Азова.

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