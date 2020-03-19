Пермь, , 11:04 — REGNUM На Пермской краевой станции переливания крови возник дефицит крови из-за снижения числа доноров. Причиной стала боязнь коронавируса, сообщает минздрав региона.

По данным ведомства, запросы на донорскую кровь есть, однако крови и ее компонентов недостаточно. Многие доноры боятся заразиться новой коронавирусной инфекцией.

«Если количество доноров останется на таком же уровне или снизится еще, то под угрозой окажутся жизни сотен пациентов. Ведь многие из них сейчас борются с другими заболеваниями и нуждаются в ежедневном переливании крови», — подчеркнули в краевом минзраве.

Министерство заверило, что риска в донорстве нет. При заборе крови соблюдается повышенный санитарно-эпидемиологический режим. Доноров призвали прийти на станцию и оказать помощь в тяжелый момент.