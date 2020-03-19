Москва, , 11:03 — REGNUM Правительство России отменяет ограничения на поставки товаров первой необходимости. Об этом 19 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он добавил, что ограничения отменяются с 20 марта. Мера также распространяется на таможенные товары. Глава правительства отметил, что нет поводов для паники — ситуация находится под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Михаил Мишустин заявил, что большинство профилактических мер против распространения коронавируса необходимо применить до конца недели.