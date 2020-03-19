Москва, , 11:03 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал жителей России ответственно относиться к своему здоровью и максимально ограничить свои контакты.

В ходе заседания правительства РФ Мишустин также заявил, что поводов для паники из-за коронавируса нет, Россия справится с этой угрозой.

Кроме того, власти могут скорректировать ограничительные меры из-за коронавируса внутри страны ради защиты здоровья граждан, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России медицинское наблюдение осуществляется за более чем 22 тыс. человек.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 33 случая коронавируса, из них 31 случай — в Москве, по одному в Томской и Новосибирской областях. Все пациенты — российские граждане, ранее они прибыли из-за границы. Всего в России — 147 случаев коронавирусной инфекции.

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