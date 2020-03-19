Грозный, , 11:01 — REGNUM В Грозном запланированы масштабные работы по улучшению внешнего вида города, созданию новых коммуникаций и возведению новых зданий. О планах по развитию столицы Чечни главе региона Рамзану Кадырову 18 марта доложил новый мэр Иса Хаджимурадов.

Так, по его словам, будут заменены около 55 км водопроводных, канализационных и тепловых сетей, построено 47 дорог и два моста. Помимо этого, капитальный ремонт произведут в 42 многоквартирных домах, а благоустройство запланировано во дворах 44 домов и на 11 общественных территориях.

Что касается новых проектов, то будут открыты уже в 2020 году такие строящиеся объекты, как Дом торжеств и торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Возводятся башня «Ахмат-Тауэр», Дворец дзюдо, завод по производству аккумуляторов. В планах строительство детского сада на 140 мест и двух библиотек.

Напомним, 16 марта гордумой Грозного был утвержден на пост главы города Иса Хаджимурадов. Он сменил на этом посту Ибрагима Закриева.

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