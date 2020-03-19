Вашингтон, , 11:05 — REGNUM По состоянию на 2020 год средняя продолжительность жизни в КНДР составляет 71,6 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Всемирную книгу фактов ЦРУ.

Согласно опубликованным данным, средняя продолжительность жизни северокорейских женщин составила 75,6 лет, мужчин — 67,7 лет.

Общее население КНДР составляет 25 643 466 человек. Среди которого 44% приходится на лица в возрасте от 25 до 54 лет, 20,47% — на детей в возрасте от 0 до 14 лет, 14,68% — в возрасте от 15 до 24 лет, 11,2% — в возрасте от 55 до 64 лет, 9,65% — в возрасте от 65 лет.

Средний возраст населения — 34,6 года, что является 89-м показателем по миру.

По сравнению с Южной Кореей, средняя продолжительность населения которой составляет 82,6 года, а средний возраст населения — 43,2 года, население КНДР значительно «моложе».

Суммарный коэффициент рождаемости в КНДР составил 1,92, а коэффициент материнской смертности — 89 на 100 тыс. человек (по состоянию на 2017 год).

Уровень урбанизации составил 62,4%.

По состоянию на 2019 года число коммерческих судов, осуществляющих грузоперевозки, составило 264 судна.