Москва, , 11:07 — REGNUM Российские медучреждения подготовлены к разным вариантам развития ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Об этом заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Глава правительства отметил, что многие люди только сейчас осознали всю серьезность ситуации. Однако в России есть успешный опыт борьбы с эпидемиями, связанная с коронавирусом угроза также будет преодолена.

«Поводов для паники нет», — подчеркнул Мишустин.

Ранее в опубликованном заявлении правительства говорилось, что пандемия нового типа вируса оказалась одним из худших кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет. Россия способна сопротивляться этой угрозе, в больницах подготовлены десятки тыс. мест. Наиболее важной задачей является замедление распространения вируса.

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