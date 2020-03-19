Москва, , 10:56 — REGNUM Большинство мероприятий по профилактике коронавируса в России необходимо исполнить до 22 марта. Об этом 19 марта заявил председатель правительства республики Михаил Мишутин на заседании правительства.

Премьер-министр добавил, что в России нет поводов для паники из-за распространения коронавируса. «Россия справится с этой угрозой», — сказал Мишустин.

Он добавил, что ограничительные меры будут изменяться, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране и мире.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в России было выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.