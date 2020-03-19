Пермь, 19 марта 2020, 10:54 — REGNUM В офисе Фонда капитального строительства Пермского края 19 марта работают сотрудники УФСБ. Они изымают документы, сообщают СМИ.
По данным информресурсов, силовиков интересует документация, связанная с деятельностью подрядчиков, которые занимаются обследованием состояния многоквартирных домов в регионе. Проверяется информация о хищении денежных средств.
В пресс-службе Фонда капремонта по Прикамью информацию о проведении оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ подтвердили и отметили, что оказывают содействие.