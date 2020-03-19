Чита, , 10:54 — REGNUM Общественная палата Забайкальского края на своём заседании, состоявшимся сегодня, 19 марта, в Чите, не только обсудила поправки к Конституции РФ, но и разработала новый текст своего гражданского послания. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, этот документ является публичным обращением от жителей края и общественных институтов по вопросам наиболее актуальных проблем региона, путях и способах их решения.

В связи с внесёнными поправками член Общественной палаты Забайкальского края Леонид Кузьмицкий отметил два положительных изменения.

«Первое — это укрепление государственности Российской Федерации, поправки, которые касаются невозможности отторжения каких-либо территорий. Это считаю стратегически важным моментом. Второй — безусловная социальная направленность по многим поправкам, а именно поддержка широких слоев населения в экономическом плане, что позволит изменить уровень жизни людей. Это самое главное, о чем государство должно заботиться», — отметил Леонид Кузьмицкий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, разработка поправок к Конституции началась после оглашения послания Федеральному собранию президентом России Владимиром Путиным. Указ о проведении всероссийского голосования по ним подписан 17 марта 2020 года.