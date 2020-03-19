Нью-Йорк, США, , 10:49 — REGNUM Портал Screen Rant решил сравнить характеристики консолей нового поколения компаний Sony и Microsoft. Соответствующую статью издание опубликовало 19 марта на сайте издания.

Автор статьи обратил внимание, что в целом по характеристикам Xbox Series X превосходит PlayStation 5 «практически во всех возможных вариантах»: у нового устройства Microsoft более мощные процессор и видеокарта. Однако при этом он отметил, что консоль Sony обходит конкурента по характеристикам накопителя SSD.

«Другими словами, хотя Xbox Series X обладает большей мощностью, PS5 на самом деле является более быстрой консолью», — такое мнение выразил корреспондент издания Тайлер Фишер, отметив, что, таким образом, PlayStation 5 обеспечит меньшее время загрузки, быструю установку патчей и предоставит «большую гибкость» разработчикам игр.

Ранее стало известно, что Xbox Series X получит особую версию 8-ядерного процессора AMD Zen 2 на частоте 3,66 ГГц (изменяемая частота), видеокарту AMD RDNA 2 производительностью 12 терафлопс и SSD на 1 ТБайб формата NVME.

PlayStation 5 будет оборудована таким же процессором с частотой 3,5 ГГц, графическим модулем с производительностью 10,28 терафлопс и SSD объемом 825 гигабайт, который способен обеспечить скорость передачи данных до 5,5 ГГб в секунду.

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