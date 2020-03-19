Нур-Султан, , 10:37 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Нур-Султане, сообщили 19 марта в Telegram-канале министерства здравоохранения Казахстана.

Таким образом, в республике подтверждено 44 случая заражения коронавирусом, в том числе 19 — в Алма-Ате, 25 — в Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что медики в Алма-Ате выявили коронавирус у гражданина России.

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