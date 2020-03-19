Монровия, , 10:43 — REGNUM Старейшая в Либерии церковь, баптистская церковь в Провиденсе, стала первой в стране, в которой прекратили службы в связи с коронавирусом. Об этом передает местная газета FrontPageAfrica Liberia со ссылкой на письмо пастора к приходу.

В письме сообщается, что богослужения могут возобновиться 24 марта, в зависимости от ситуации.

По словам репортеров, церковь в столице Монровии была основана в 1821 году освобожденными рабами из США. Именно в этой церкви 26 лет Либерия была провозглашена первой республикой в Африке.

По информации журналистов издания, в стране, которая несколько лет назад столкнулась со смертоносной вспышкой Эболы, было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом.

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