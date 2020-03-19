Сеул, , 10:36 — REGNUM На российских серверах многопользовательской ролевой игры Lost Ark появится новый класс персонажа — мастер копья. Об этом 18 марта сообщалось в видеоролике на официальном YouTube-канале проекта.

Мастер копья является представителем архетипа монах, который в совершенстве умеет сражаться при помощи «традиционного аньшуйского оружия». Новый класс появится в игре уже 25 марта 2020 года.

Напомним, Lost Ark — это многопользовательская ролевая игра от южнокорейской компании Smilegate. Её релиз в России состоялся в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Steam запустил «интерактивного советника» на базе искуственного интеллекта