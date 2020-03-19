Владикавказ, , 10:35 — REGNUM Транскавказская магистраль остается закрытой для движения всех видов автотранспорта. Дорожные службы ведут расчистку дорожного полотна от снежных масс, сошедших на трассу в виде лавин, сообщили 19 марта в пресс-службе управления МЧС по Северной Осетии.

После проведения разведки было установлено, что на автомагистраль на участке населенный пункт Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля сошло восемь лавин. При этом снегопад продолжается и приступить к обстрелу лавинных очагов не представляется возможным.

На трассе лишь прочищена так называемая дорога-пионерка, по которой смогла пройти по лавиноопасному участку спецтехника. Как отмечает МЧС, скопления транспорта из-за закрытия Транскама нет.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по Транскавказской магистрали было остановлено с 09:30 17 февраля до особого распоряжения. Напомним, Транскавкам связывает Россию с Южной Осетие и Закавказьем.

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