Белвью, США, , 10:29 — REGNUM Игровой сервис Steam запустил новый сервис «интерактивный советник» (Interactive Recommender), в основу которого легла технология машинного обучения (процесс реализации искуственного интеллекта). Соответствующее объявление было размещено 18 марта на сайте онлайн-магазина.

При помощи ряда настроек и фильтров геймеры могут получить от «советника» список рекомендованных игр. Им также предоставлена возможность сохранить настройки, чтобы сервис запомнил их предпочтения. Впоследствии результаты этих настроек отразятся на содержимом главной страницы Steam.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Steam открыл Весенний фестиваль, в рамках которого геймерам будет предоставлена возможность ознакомиться с демонстрационными версиями 40 видеоигр. Впервые сервис провёл подобное мероприятие в 2019 году.

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