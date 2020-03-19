Сухум, , 10:30 — REGNUM Средства для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 привезла 18 марта в Абхазию делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Делегацию принял глава абхазского МИД Даур Кове.

«Мы смогли привезти сегодня в Абхазию экспертов такого высокого уровня, а также определенное количество медицинского оборудования и медикаментов. Нам удалось привезти с собой более 500 наборов для персонального ухода, более 600 литров антисептиков, и около 500 литров антибактериального мыла», — рассказала на встрече член делегации, представитель глобальной сети Организации Объединённых Наций по оказанию безвозмездной помощи «Программа развития ООН» Луиса Винтон.

Сообщается, что члены делегации пообещали абхазским властям помощь с поставкой медикаментов, необходимых для лечения заболевших COVID-19. Также в Абхазии будут проведены консультации экспертов ВОЗ. Они пробудут в республике два дня. За это время эксперты осмотрят лаборатории и проведут встречи в министерстве здравоохранения.

Стоит отметить, что в Абхазии не зарегистрированы инфицированные коронавирусом. Власти республики распорядились закрыть границы с Грузией, где на 19 марта выявлено 40 заболевших новой болезнью.