Ирвайн, США, , 10:27 — REGNUM Разработчики из Blizzard Entertainment анонсировали нового персонажа для многопользовательского шутера Overwatch. Ролик с предысторией высокотехнологичного робота по имени Эхо они опубликовали 18 марта на официальном YouTube-канале игры.

По сюжету, Эхо является последним изобретением доктора Ляо — гениальной учёной, которая создала омников (разумные роботы в мире Overwatch). Теперь героиня присоединится к отряду главных героев, чтобы «сделать мир лучше».

Напомним, Overwatch — это многопользовательский шутер от американской компании Blizzard Entertainment. Его релиз состоялся в 2015 году.

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