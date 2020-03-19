Аккра, , 10:29 — REGNUM Количество подтвержденных случаев коронавируса в Гане возросло до семи. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, последний случай был подтвержден 17 марта. Заразившийся — 35-летний гражданин Ганы, который вернулся в Аккру из Франции.

Пациент был изолирован и в настоящее время находится в стабильном состоянии, отмечают журналисты.

Власти Ганы заявили, что остальные пациенты с коронавирусом идут на поправку.

Напомним, что в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса в Гане запретили публичные собрания, включая конференции, похороны, политические митинги и религиозные мероприятия. Все университеты и школы также были закрыты на неопределенный срок. Кроме того, в страну запретили въезд иностранных граждан из стран, которые наиболее сильно пострадали от пандемии. Со своей стороны, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, обращаясь к нации, заявил, что новые меры были приняты «в интересах общественной безопасности и защиты нашего населения».