Барнаул, , 10:23 — REGNUM Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю проинформировала о введении с 18 марта ограничений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на алтайском участке российской границы.

Как следует из распоряжения российского правительства, это сделано в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Исключение сделано только для некоторых категорий иностранцев: аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов семей указанных лиц; водителей автомобилей международного автомобильного сообщения; экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника; лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации; лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Вместе с тем, в соответствии с действующим международным законодательством, пересекать российско-казахстанскую границу имеют право водители грузовых транспортных средств, грузоподъемностью более 3,5 тонн, по заграничным паспортам и при условии соблюдения карантинных и санитарно-эпидемиологических норм.

Пограничники просят граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации. Но в Алтайском крае заболевших нет.