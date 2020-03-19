Сеул, , 10:27 — REGNUM С 11 марта в южнокорейской армии не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, по состоянию на 10:00 19 марта в армии Южной Кореи зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом. Из них двадцать один случай — представители сухопутных войск, тринадцать случаев — представители военно-воздушных сил, один случай — представитель военно-морских сил, два случая — морские пехотинцы и один случай — представитель министерства обороны.

Общее число выписанных из больницы военных увеличилось до четырнадцати человек (десять человек — представители сухопутных войск, четыре человека — военно-воздушных сил).

В настоящее время на карантине находятся более 2100 военных.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 152 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 8565 человек.