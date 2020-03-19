Джакарта, , 10:20 — REGNUM Эксперты по эпидемиологии, врачи и члены правительства призвали провести масштабное тестирование на коронавирус в Индонезии, сообщает информационный портал Detik.

Правительство заявило, что уже планирует провести тесты в Индонезии по примеру Южной Кореи.

По данным СМИ, Южная Корея имеет возможность тестировать 140 тысяч человек каждую неделю. По сравнению с Индонезией, эта большая страна до сих пор обследовала 1255 человек на коронавирус. Точность теста COVID-19 в Южной Корее составляет около 98%.

Известно, что смертность от COVID-19 в Южной Корее была зафиксирована на уровне 0,7%, что ниже среднего мирового показателя в 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо провел ограниченное собрание, посвященное борьбе с распространением коронавируса.

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