Ванкувер, , 10:15 — REGNUM Студия Nightdive и компания Valiant Entertainment назвали сроки выхода ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) классического шутера Shadow Man и расказали об его особенностях. Об этом 19 марта сообщил портал DSOGaming.

Ожидается, что ремастер выйдет в 2021 году на платформе ПК в сервисах Steam и GOG. Игра будет поддерживать широкие дисплеи с разрешением 4K, HDR, получит функции динамических теней и освещения. Кроме того, разработчики отметили, что поклонники игры получат «изысканный геймплей» и контент, который не вошёл в оригинальную Shadow Man.

Релиз оригинальной Shadow Man состоялся 9 марта 1999 года, в основу игры лёг одноименный комикс издательства Valiant. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nightdive также планирует в конце 2020 года или в начале 2021-го выпустить ремастер популярного классического шутера Sin, который вышел в ноябре 1998 года.

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