Пенза, , 11:39 — REGNUM РЖД предоставляет возможность вернуть пассажирам деньги за билеты, купленные по невозвратному тарифу. Сдать билеты можно до 10 апреля включительно не только в железнодорожных кассах, но и онлайн. Об этом информировала пресс-служба КбЖД (Куйбышевской железной дороги).

Вернуть «невозвратные» билеты можно на условиях возврата обычных проездных документов. Если пассажир вернул билет более чем за 8 часов до отправления поезда, то получит обратно стоимость проезда за исключением сбора за возврат билета, который составляет 210,6 рубля.

Пассажиры, находящиеся на карантине по коронавирусной инфекции, смогут вернуть после снятия ограничений стоимость билета в полном объеме, за исключением сбора за возвратную операцию. Для этого необходимо предъявить в кассе справку из медицинского учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минкультуры Пензенской области сообщило о переносе спектаклей и возможности сдать билеты в связи с отменой мероприятий в учреждениях культуры из-за ситуации с коронавирусом.

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