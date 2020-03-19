Токио, , 10:13 — REGNUM Сегодня, 19 марта, демоверсия Resident Evil 3 Remake стала доступна в России. Об этом сообщает «Игромания».

Её уже сейчас можно бесплатно скачать на PS4 и Xbox One. Однако Steam-версия (на PC) проекта пока недоступна.

Напомним, релиз Resident Evil 3 Remake состоится 3 апреля 2020 года. Одновременно с ней обладатели игры бесплатно получат многопользовательский проект Resident Evil: Resistance.

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