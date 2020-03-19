Омск, , 10:10 — REGNUM Из-за коронавируса в аэропорту Омска застряли 26 казахстанцев. Они не могут попасть домой после запрета транспортного сообщения и введения ЧС в соседнем государстве.

Рейс прибыл из Вьетнама вечером 18 марта. Как передаёт «СуперОмск», пассажиры остаются в зоне прилёта в неотапливаемом помещении с 22 часов.

Источник омского портала сообщил, что к решению проблемы подключился консул Казахстана. Людей пообещали вывезти, но самолёт будет только завтра. Этой ночью туристы по очереди спали на транспортной ленте.

По словам одной из пассажирок, на рейсе были жители Казахстана из разных городов. Она подчеркнула, что представитель авиакомпании обеспечил ужин и завтрак, вода также есть. Женщина отметила, что в Казахстане также есть россияне, которым нужно вернуться. Консульство планирует связаться с Москвой.

По информации пресс-службы воздушной гавани, среди пассажиров — 25 взрослых и один ребёнок. Предполагается, что их вывезут последним рейсом в Нур-Султан 20 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Омской области, в регионе по состоянию на 18 марта не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

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