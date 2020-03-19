Рязань, , 10:13 — REGNUM Волонтёрские рейды по квартирам граждан организовал оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции правительства Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Студенты-медики обходят жилища тех, кто прибыл из-за рубежа с 1 марта 2020 года.

Решением оперативной рабочей группы 18 и 19 марта волонтёры проверяют граждан на предмет выявления признаков новой коронавирусной инфекции. В поквартирных обходах принимают участие 213 добровольцев, из которых 191 — ординаторы, 12 — студенты старших курсов. У волонтёров при себе должен быть паспорт, студенческий билет или книжка ординатора, их сопровождают сотрудники полиции.

Граждан просят отнестись с пониманием и ответственностью к этим мерам и честно ответить на вопросы предложенной анкеты.