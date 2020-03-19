Токио, , 10:09 — REGNUM В момент релиза PlayStation 5 будет поддерживать 100 наиболее популярных игр с PlayStation 4. Об этом 18 марта рассказал главный архитектор консоли Марк Церни во время презентации на официальном YouTube-канале PlayStation.

Церни рассказал, что для комфортного запуска с каждой игрой будет проводиться индивидуальная работа и детальная проверка на работоспособность. Архитектор отметил, что на PS5 будут доступны только «самые лучшие» проекты PS4.

Напомним, во время презентации Марк Церни также рассказал о технических характеристиках предстоящей консоли. Одной из главных её особенностей станет наличие SSD-накопителя, который позволит уменьшит размер игр и сократит время их загрузки в несколько раз.

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