Элиста, , 10:07 — REGNUM По возможности отказаться от проведения домашних торжеств призывают жителей Калмыкии власти. Об этом говорилось 18 марта на заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл глава Республики Бату Хасиков. Об этом сообщила пресс-служба главы Калмыкии.

На заседании Хасиков отметил, что население республики в условиях опасности нового коронавируса должно понимать свою ответственность при организации семейных торжеств и по возможности отказаться от их проведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории республики вводится режим повышенной готовности, в регионе ограничиваются массовые мероприятия.