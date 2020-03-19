Москва, , 10:06 — REGNUM Пандемия коронавируса — один из худших мировых кризисов здравоохранения за последние 50 лет, говорится в заявлении правительства России.

«Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет», — говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении.

Также сообщается, что в России ситуация находится под контролем, у страны есть ресурсы и запас времени для разработки дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

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В правительстве отметили, что вызванное коронавирусом заболевание в подавляющем большинстве случаев протекает в легкой форме. Смертность значительно ниже, чем при вызываемых другими коронавирусами атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и Ближневосточном респираторном синдроме (36%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РФ заявили, что ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавируса, могут быть усилены в России при необходимости.

Под ограничениями понимаются отмены массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, противоэпидемические меры на предприятиях и в организациях. Лица, прибывающие из других стран, по-прежнему подлежат изоляции и жёсткому медицинскому наблюдению, подчеркнули в правительстве.

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