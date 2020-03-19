Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Двух новых пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, выявили медики в Грузии. Информацию с количеством заболевших обновили 19 марта на специальном правительственном ресурсе stopcov.ge.

Согласно новым данным, в стране 40 человек заразились новой болезнью, 1344 помещены в карантин, а 216 госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Также отмечается, что один из заболевших выздоровел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии вводятся специальные меры для предотвращения распространения COVID-19. Жителям рекомендовано, по возможности, не выходить из своих домов.

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