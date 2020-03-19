Санта-Моника, США, , 10:02 — REGNUM Издание The Gaming Revolution заявило о том, что оно знает, в каком сеттинге (среда, в которой происходит действие) будет выполнен новый шутер франшизы Call Of Duty, который выйдет в 2020 году. Соответствующий комментарий редакция опубликовала 18 марта в Twitter.

https://twitter.com/stebbs88/status/1240074060824002560

Журналисты заявили: они считают, что новая игра студии Treyarch станет продолжением серии Black Ops, а её события будут происходить во времена войны во Вьетнаме.

Напомним, впервые к теме вьетнамской войны разработчики обратились в игре Call of Duty: Black Ops, которая вышла 30 апреля 2010 года. Впоследствии игра установила рекорд продаж франшизы, оставив позади Call of Duty: Modern Warfare 2.

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