Большой Камень, Приморский край, , 10:05 — REGNUM На ССК «Звезда» введен комплекс мер по профилактике инфекции, вызванной COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

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Приказом по предприятию запрещено направление работников в зарубежные командировки, а также приглашение иностранцев на предприятие, если это не вызвано крайней производственной необходимостью.

«Ведется контроль за состоянием здоровья работников, производится периодический замер температуры, в случае выявления признаков инфекционных заболеваний сотрудники подлежат отстранению от работы и незамедлительной доставке в медицинские учреждения города», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в США коронавирусом заразился работник завода Hyundai Motor.